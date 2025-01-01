В Прикамье утвердили новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения Цены изменятся с 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края в декабре утвердило новые тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», которые вступят в силу с начала года. Об этом сообщается на сайте «Новогора».

Согласно представленной информации, с 1 января по 30 сентября 2026 года в Пермском городском округе стоимость услуг холодного водоснабжения питьевой водой для населения вырастет с 48,91 до 49,73 руб. за куб. м (+1,7%) с учётом НДС. Для организаций и предприятий цены не изменятся — 40,76 руб. за куб. м без учёта НДС, или 49,73 руб. за куб. м с учётом НДС.

На услуги водоотведения установлены следующие тарифы. Для населения стоимость также вырастет на 1,7% — с 43,01 до 43,74 руб. за куб. м (с учётом НДС), для иных потребителей — снизится на 21% с 45,41 до 35,85 руб. за куб. м (без учёта НДС), или 43,74 руб. за куб. м (с учётом НДС).

Среднеотпускной тариф включает в себя себестоимость производства воды и очистки стоков, налоги, расходы на развитие производства и увеличение объёма оказанных услуг. Отмечается, что тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения являются регулируемыми согласно федеральному законодательству.

Ранее тарифы устанавливались с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Холодное и горячее водоснабжение в Перми подорожало летом на 18%.

