Услуги ЖКХ в Прикамье с 1 июля подорожали в среднем на 21,1% Квитанции по новым тарифам впервые выпишут в августе Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С 1 июля 2025 года жители Перми и Пермского края столкнулись с запланированным увеличением стоимости коммунальных услуг. Общий процент увеличения установлен на отметке 21,1%, однако этот показатель относится к суммарному платежу, а не к каждому отдельному виду услуг. Данный рост является наибольшим среди всех регионов Российской Федерации.

Изменения затронули цены на такие ресурсы, как водоснабжение (холодное и горячее), электроэнергия, газоснабжение, теплоснабжение и услуга по вывозу твёрдых коммунальных отходов. В частности, стоимость холодной и горячей воды в Перми увеличилась на 18%, достигнув 48,91 руб. за куб. м, а водоотведение — до 43,01 руб. за кубометр. Цена на электроэнергию увеличилась на 12,3%. Стоимость газа возросла на 12,5%.

Наиболее ощутимый рост произошёл в тарифе на вывоз мусора: для проживающих в многоквартирных домах плата составила 186,39 руб. с человека, а для жителей частного сектора — 218,69 руб., что почти на 58% превышает предыдущий тариф.

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