В Прикамье выросли цены на газ Новые цены начали действовать с 1 января

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края в декабре установило новые цены на природный газ для населения. Согласно постановлению ведомства от 19 декабря, опубликованному на сайте «Газпром межрегионгаз Пермь», новые розничные цены действуют с 1 января 2026 года.

С начала года розничная цена на 1 куб. м потреблённого природного (сетевого) газа при оплате по прибору учёта в квартире с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды составляет 8 руб. 75 коп. с учётом НДС. В жилых помещениях с газовым счётчиком на отопление и приготовление пищи — 7 руб. 35 коп.

Ранее новые цены устанавливались в регионе с 1 июля. Летом газ подорожал на 12,5%, до 8,61 и 7,23 руб. соответственно. Таким образом, с 1 января рост цен оказался незначительным — на 1,6%.

Напомним, с начала года в Пермском городском округе также изменились тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Для населения услуги подорожали на 1,7%, для организаций стоимость водоснабжения не изменилась, водоотведения — снизилась на 21%.

