Главным тренером пермских хоккеистов стал бывший игрок «Молота» Контракт подписан с Львом Бердичевским

ХК «Молот»

ХК «Молот» сделал официальное заявление о назначении на пост главного тренера клуба. Как сообщает пресс-служба в соцсетях, вакантную должность занял бывший игрок «Молота» Лев Бердичевский.

Лев Бердичевский родился 5 ноября 1965 года в Перми. Во время игровой карьеры выступал на позиции нападающего в «Молоте», «Химике», «Спартаке», московском «Динамо», «Крыльях Советов», «Сибири», подольском «Витязе» и минской «Юности». В составе «Динамо» стал чемпионом России в 2000 году.

Тренерскую карьеру начинал в 2010-х, возглавлял курганский «Юниор», молодёжные команды «Русские Витязи», «СКА-Варяги», «СКА-1946», «Толпар», «Сибирские Снайперы». В ХК «СКА» (Санкт-Петербург) в 2020 году исполнял обязанности главного тренера. В 2024-м был назначен на должность главного тренера красноярского «Сокола», откуда по взаимному согласию сторон ушёл в декабре.

Сейчас в состав тренерского штаба ХК «Молот» входят главный тренер Лев Бердичевский, тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов и видеотренер Евгений Литвинов.

Напомним, после серии поражений «Молот» в декабре покинули занимавший пост главного тренера Альберт Мальгин и старший тренер Станислав Шальнов. Сообщалось, что решение принято по обоюдному согласию сторон.

