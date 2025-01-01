Пермский «Молот» потерпел поражение от «Омских крыльев» Поделиться Твитнуть

В среду, 24 декабря, ХК «Молот» уступил «Омским крыльям» со счётом 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Игра состоялась на льду пермского стадиона.

Первый период не принёс голов. Во втором периоде «Омские крылья» забили три шайбы в ворота «Молота». Только в третьем периоде «Молот» смог ответить, забив гол на 55-й минуте усилиями Ивана Пирогова. На 59-й минуте «Омские крылья» восстановили разницу в счёте.

Альберт Мальгин, главный тренер «Молота», после матча завил: «Не хотелось бы оправдываться, но игра была непростая в том плане, что у нас была уже четвертая игра подряд. У Омска хорошая быстрая команда и у них была вторая игра. Сегодня где-то сказалась разница в свежести, в принятии решений. В концовке атак нам не хватает определенных сил, принятия правильных решений».

