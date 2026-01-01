В котельных Красновишерска Пермского края установят новое оборудование Это повысит надёжность теплоснабжения в городе Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В котельные Красновишерска для обновления системы теплоснабжения поставили новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«В Красновишерск с целью улучшения качества теплоснабжения доставлены два новых котла мощностью 5 МВт каждый. Они будут установлены на котельных № 2 и 11, снабжающих теплом жилой фонд города и, в частности, микрорайон Нефтяники», — рассказали в ведомстве.

Монтаж котлов планируется начать 5 января. Ожидается, что все работы, в том числе пусконаладочные, займут около недели. После этого новые котлы будут введены в эксплуатацию, что повысит надёжность и качество предоставляемых услуг теплоснабжения в городе.

Напомним, в декабре жители Красновишерска столкнулись с проблемами отопления и водоснабжения. В жалобах на отсутствие тепла в домах упоминались котельные № 1, 5 и 11.

