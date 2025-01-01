Из-за аварии 73 тысячи горожан на севере Пермского края остались без воды Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края 29 декабря произошла авария на водонасосной станции, из-за чего часть города временно осталась без водоснабжения. Жалобы на отсутствие воды от жителей стали появляться в местных соцсетях с утра.

Мэр Березников Алексей Казаченко пояснил, что аварийная ситуация коснулась ВНС-18. Сотрудники водоснабжающей компании приступили к ремонту. Ситуация взята на контроль.

«Вышла из строя задвижка d-300, подающая воду в резервуары. Сотрудники БВК приступили к ремонтным работам — старую арматуру сняли, начали монтаж новой. Сейчас водоснабжение отсутствует в высоких точках города, в части домов — пониженное давление воды», — написал глава города в своём telegram-канале.

На официальном сайте БВК сообщается, что на время устранения ситуации организован подвоз воды к городской больнице с 12:00 до 14:00. Водитель при подъезде подаёт сигналы и выставляет аварийный знак, при этом возможны задержки для заполнения автоцистерны.

В группе «Типичные Березники» ВКонтакте опубликована официальная телефонограмма от БВК. В документе указано, что без воды остались 73,1 тыс. жителей, 451 многоквартирный дом, 1,3 тыс. частных домов, 51 социально значимый объект, 39 предприятий, а также 8 объектов коммунальной инфраструктуры. После возобновления водоснабжения в компании рекомендуют употреблять воду в кипячёном виде в течение трёх дней.

Аварийной ситуацией заинтересовалась прокуратура Прикамья. По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению нормативных сроков устранения аварии и организации подвоза воды. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

«По предварительной информации, причиной приостановления подачи коммунального ресурса послужила неисправность задвижки на насосной станции. В настоящее время аварийная бригада проводит ремонтные работы», — отметили в пресс-службе надзорного органа.

