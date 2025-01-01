На севере Прикамья сотни жителей остаются без тепла
В Красновишерске возникала проблема с котельными
В начале недели жители Красновишерска столкнулись с проблемой отопления. В паблике ВК «Красновишерск без границ» люди массово жалуются на отсутствие тепла. Местные власти прокомментировали ситуацию.
«Все котельные Красновишерска находятся в работе, теплоноситель в жилфонд подаётся. Температура теплоносителя не соответствует температурному графику», — сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.
Она обратилась к горожанам и заявила, что сливать теплоноситель из системы недопустимо.
«Установлена причина понижения параметров теплоснабжения от котельной №1 — это массовый слив теплоносителя в многоквартирных домах. Подобные действия могут привести к критическому понижению давления в системе и полной остановке котельной», — отметила глава.
Под комментарием к посту жители спросили, если дело в сливе теплоносителя, то как быть с 5- и 11-й котельными.
В частности, жители жалуются на отсутствие тепла по ул. Лоскутова, 3, ул. Советская, 2, 11, ул. Победы, 12 , ул. Островского, 27-40.
К проблеме с отоплением прибавились и другие — в некоторых населённых пунктах муниципалитета не стало воды, например в д. Паршакова. При этом воду не подвозят.
