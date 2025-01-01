В Красновишерском округе Прикамья температура упала ниже отметки в -40°С Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Утром 24 декабря в Красновишерском округе Пермского края, как и прогнозировалось, наблюдался сильный мороз, температура опустилась ниже -40°С. В Перми температура опустилась ниже -31°С, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Аномальные холода в регионе продолжаются. Днём в среду ожидается слабая циклоническая активность, которая принесёт небольшие снегопады в западные и южные регионы Прикамья, включая Пермь. Ветер ослабнет. Температура поднимется до -33...-27°С, а на западе до -22°С. На востоке же сохранится морозная погода: -37...-35°С.

Пик морозов в Пермском крае, как ранее сообщали синоптики, ожидается утром 25 декабря.

