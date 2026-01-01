В Перми начался сезон массового катания на стадионе «Юность» Каток работает с 12:00 до 21:00 Поделиться Твитнуть

На обновлённом стадионе «Юность» в Перми начался сезон массового катания на коньках. Как сообщает издание «Пятница», выйти на лёд можно ежедневно.

Каждый день ледовая арена работает по следующему графику: 12:00—14:00, 14:00—16:00, 17:00—19:00, 19:00—21:00.

С 16:00 до 17:00 — технический перерыв.

Известна также стоимость услуг. Так, выход на каток для взрослых стоит 350 руб., для детей до 10 лет — 200 руб. Взять коньки напрокат можно за 200—250 руб., заточка коньков обойдётся в 50 руб.

Напомним, торжественная церемония открытия стадиона «Юность», реконструкция которого началась осенью 2023 года, состоялась 16 декабря 2025 года. На месте старого центрального спортивного объекта города был возведён четырехэтажный спортивный комплекс, обновлена спортивная арена.

Первым массовым мероприятием на стадионе «Юность» стали Спортивные семейные игры, которые прошли 20 декабря прошлого года.

