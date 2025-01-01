Спортивные семейные игры в Перми состоятся 20 декабря Они пройдут на обновлённом стадионе «Юность» Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В субботу, 20 декабря, в Перми пройдут Спортивные семейные игры. Команды будут соревноваться на обновлённом стадионе «Юность», сообщает пресс-служба краевого правительства.

Регистрация и выдача стартовых пакетов от организаторов и партнёров мероприятия начнутся в 11:00. В 12:00 планируется торжественное открытие игр, непосредственно соревнования стартуют в 12:20.

Для участников запланирован ряд состязаний, в том числе семьям необходимо будет пробежать 100-метровую дистанцию с препятствиями на коньках, предусмотрена верховая езда на надувных лошадях, «покатушки» на ледянках, бег в мега-ботах, игры с коромыслом и кольцебросом. Кроме того, запланированы интеллектуальные соревнования.

Как сообщают организаторы, для ярких впечатлений подготовлены также объятия с пингвином и северным оленем, экспресс-фотосессии на фоне зимней фотозоны.

К участию в играх приглашаются семейные команды в составе от двух человек, в том числе бабушки, дедушки, родители и любое количество детей. Для этого необходимо заранее отправить заявку в оргкомитет по ссылке или перейти по QR-коду в афишах и баннерах. Кроме того, зарегистрироваться можно и в день соревнований. Предусмотрен также личный зачёт.

Закрытие и награждение победителей Спортивных семейных игр начнётся в 16:00. Победителям вручат дипломы, спортивный инвентарь, сувениры от партнёров мероприятия и подарки.

После соревнований все семьи смогут бесплатно покататься на коньках. Прокат инвентаря будет открыт в административном здании «Юности».

Добавим, что участие в соревнованиях и вход на игры — бесплатные.



