Спортивные семейные игры в Перми состоятся 20 декабря
Они пройдут на обновлённом стадионе «Юность»
В субботу, 20 декабря, в Перми пройдут Спортивные семейные игры. Команды будут соревноваться на обновлённом стадионе «Юность», сообщает пресс-служба краевого правительства.
Регистрация и выдача стартовых пакетов от организаторов и партнёров мероприятия начнутся в 11:00. В 12:00 планируется торжественное открытие игр, непосредственно соревнования стартуют в 12:20.
Для участников запланирован ряд состязаний, в том числе семьям необходимо будет пробежать 100-метровую дистанцию с препятствиями на коньках, предусмотрена верховая езда на надувных лошадях, «покатушки» на ледянках, бег в мега-ботах, игры с коромыслом и кольцебросом. Кроме того, запланированы интеллектуальные соревнования.
Как сообщают организаторы, для ярких впечатлений подготовлены также объятия с пингвином и северным оленем, экспресс-фотосессии на фоне зимней фотозоны.
К участию в играх приглашаются семейные команды в составе от двух человек, в том числе бабушки, дедушки, родители и любое количество детей. Для этого необходимо заранее отправить заявку в оргкомитет по ссылке или перейти по QR-коду в афишах и баннерах. Кроме того, зарегистрироваться можно и в день соревнований. Предусмотрен также личный зачёт.
Закрытие и награждение победителей Спортивных семейных игр начнётся в 16:00. Победителям вручат дипломы, спортивный инвентарь, сувениры от партнёров мероприятия и подарки.
После соревнований все семьи смогут бесплатно покататься на коньках. Прокат инвентаря будет открыт в административном здании «Юности».
Добавим, что участие в соревнованиях и вход на игры — бесплатные.
