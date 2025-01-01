В Перми после реконструкции открылся стадион «Юность» Первые соревнования состоятся 20 декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья прошла торжественная церемония открытия стадиона «Юность», реконструкция которого началась осенью 2023 года. На месте старого центрального спортивного объекта города был возведён четырехэтажный спортивный комплекс, сообщает пресс-служба краевого правительства, обновлена спортивная арена.

В многофункциональном комплексе площадью более 9 тыс. кв. м находятся залы баскетбольный, хореографический и для фитнеса, тёплые раздевалки, медицинский блок, административные и вспомогательные помещения. Трибуны рассчитаны на 1,5 тыс. человек. Открытая арена предназначена для круглогодичного использования: летом — для бега, любительского футбола, хоккея на траве, зимой — для катания на коньках.

«Установили системы искусственного намораживания льда на овале для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и кёрлингом. Новые технологии позволяют поддерживать лёд даже при плюсовой температуре и продлевают конькобежный сезон. Значит, наши будущие чемпионы смогут больше и эффективнее тренироваться», — подчеркнул в своём МАХ-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Тренер СШОР «Орлёнок» Роман Азанов отметил, что если ранее юные спортсмены начинали заниматься в декабре, то с новыми технологиями смогут кататься с ноября по апрель.

«Думаю, такой объект будет привлекать больше людей и увеличивать число спортсменов», — сообщил Роман Азанов.

Первыми официальными соревнованиями на обновлённом стадионе «Юность» станут Семейные спортивные игры, которые пройдут в субботу, 20 декабря. Со 2 января 2026 года, с 12:00 до 22:00, объект будет открыт для массового катания на коньках.

