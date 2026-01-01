Музей современного искусства в Перми официально закрепляет кириллический логотип Заявка на новый товарный знак была подана в декабре Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

ГКБУК «Музей современного искусства «Пермм» официально регистрирует новый товарный знак. «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает об этом со ссылкой на портал znakoved.ru. Заявка была зарегистрирована 19 декабря.

Музей сменил айдентику весной 2025 года. Новый логотип музея — лаконичный, чёрно-белый, шрифт рубленый. От прежнего варианта осталось расположение букв, но эти буквы другие: вместо PERMM написано ПЕРММ.

Музей современного искусства ПЕРММ, был открыт в 2008 году. В коллекции музея содержится более 1,5 тыс. произведений искусства общей стоимостью более 80 млн руб. В настоящее время обязанности руководителя музея исполняет Станислав Павлов, музей существует без директора уже более года после увольнения Наили Аллахвердиевой в декабре 2024 года.

