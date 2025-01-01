Проект строительства развязки у Центрального рынка в Перми не прошёл экспертизу Отрицательное заключение получено на четыре этапа Поделиться Твитнуть

Фото: ООО "Гео-Проект" / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Государственная экспертиза 30 декабря выдала отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по четырём этапам строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми: со второго по пятый. Информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

В качестве застройщика выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Проектную документацию подготовили компании из Санкт-Петербурга ООО «Гео-Проект» и ООО «Волгамостпроект».

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект строительства транспортной развязки с подходами на пересечении ш. Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова разбили на шесть этапов. Первый уже начался — на месте бывшей инфекционной больницы создаётся сквер, вторым станет реконструкция участка ул. Попова, третьим — переделка западной части ул. Пушкина, четвёртым — обновление восточной части ул. Пушкина и участка ул. Куйбышева, пятым — реконструкция площади ЦКР. Для реализации потребуется изъятие 49 земельных участков.

