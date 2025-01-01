Проект обновления территории у Центрального рынка Перми разбили на шесть этапов Первый этап уже начался Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми разрабатывается программа по обновлению большого участка рядом с Центральным рынком. Согласно опубликованной предварительной документации, планируется реализовать проект в шесть этапов, пишет ИА «Текст». Первый этап уже начался — на месте бывшей инфекционной больницы создаётся сквер.

Вторым этапом станет реконструкция участка ул. Попова, третьим — западной части ул. Пушкина. Затем строители займутся восточной частью ул. Пушкина и участком ул. Куйбышева. Реконструкция самой площади ЦКР — это только пятый этап проекта.

В рамках проекта предусмотрено обновление и расширение дорожной инфраструктуры, благоустройство территории, модернизация инженерных сетей и систем управления движением. Также планируется перенос подпорной стенки на съезде с ш. Космонавтов в переулок Баковый и строительство автопавильона с зонами для автобусов и трамваев.

Для реализации проекта потребуется изъятие и снос нескольких объектов недвижимости.

