В Пермском крае заработала третья ледовая переправа

МЧС России по Пермскому краю

В Гайнском муниципальном округе Прикамья начала работу ледовая переправа через Каму в районе автодороги Лугдын—Кебраты. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Грузоподъемность переправы составляет до 10 тонн.

В ведомстве напомнили, что при передвижении по льду необходимо строго соблюдать правила безопасности и пользоваться только официальными переправами. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно обратиться за помощью по телефонам «101» или «112».

Ранее сообщалось об открытии ледовых переправ в районе п. Тюлькино и с. Коса.

