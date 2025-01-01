В Пермском крае открылась первая ледовая переправа При выезде на лёд необходимо соблюдать правила безопасности Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Соликамском городском округе заработала ледовая переправа через Каму: от посёлка Тюлькино на левом берегу до одноимённой деревни на правом. Это первая ледовая переправа, открытая на территории региона в этом году.

Грузоподъемность переправы — до 5 т.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю публикует информацию об этом событии на своих ресурсах и напоминают водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами:

— выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч;

— перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности;

— на ледовой переправе запрещено допускать остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей и заправку их горючим;

— нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность переправы;

— двигаться можно только по расчищенной от снега проезжей части переправы, не выезжать за ограждения;

— перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.