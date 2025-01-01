В Прикамье открылась вторая ледовая переправа
Она заработала на реке Коса
На территории Косинского муниципального округа начала функционировать ледовая переправа через р. Коса, которая связала село Коса с поселком Усть-Коса. Грузоподъёмность переправы составляет до 10 тонн, сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.
Ведомство предупреждает, что выезжать на лед следует аккуратно, избегая резких движений и торможений, скорость не должна превышать 10 км в час; перед выездом надо убедиться, что блокировка дверей отключена и ремни безопасности отстегнуты; на ледовой переправе категорически запрещено останавливаться.
В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».
Отметим, что это вторая ледовая переправа, открытая в Прикамье этой зимой. Первая переправа заработала в Соликамском городском округе: от п. Тюлькино на левом берегу Камы до одноимённой деревни на правом.
