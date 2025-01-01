В Прикамье открылась вторая ледовая переправа Она заработала на реке Коса Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На территории Косинского муниципального округа начала функционировать ледовая переправа через р. Коса, которая связала село Коса с поселком Усть-Коса. Грузоподъёмность переправы составляет до 10 тонн, сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Ведомство предупреждает, что выезжать на лед следует аккуратно, избегая резких движений и торможений, скорость не должна превышать 10 км в час; перед выездом надо убедиться, что блокировка дверей отключена и ремни безопасности отстегнуты; на ледовой переправе категорически запрещено останавливаться.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру «112».

Отметим, что это вторая ледовая переправа, открытая в Прикамье этой зимой. Первая переправа заработала в Соликамском городском округе: от п. Тюлькино на левом берегу Камы до одноимённой деревни на правом.

