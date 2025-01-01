В 2026 году в Перми закроется проект «Дом Демидовых» В то же время в городе продолжат работать заведения сети Поделиться Твитнуть

Дом Демидовых

Алиса Окулова

С 11 января следующего года «Дом Демидовых» прекратит свое существование как проект «навсегда и безвозвратно». Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Как рассказала «Новому компаньону» управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева, это решение «далось команде проекта нелегко, но другого — просто нет».

Напомним, «Дом-пекарня Демидовых» — это сеть кафе и магазинов. Основное заведение раньше находилось по ул. Ленина, 46а, но в 2024 году владельцы объявили о закрытии из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственником здания, который прекратил подачу воды, канализации, тепла и электроэнергии. Поэтому в последнее время по ул. Ленина, 46а функционирует только магазин, а кафе сети открылось в прошлом году по ул. Белинского, 6б.

«После отключения коммуникаций в здании проекта мы прошли большой путь, но так и не смогли добиться подключения воды и тепла в доме по ул. Ленина, 46а. Бизнес на протяжении 1,5 лет терпел убытки в связи в этой ситуацией. Мы были вынуждены заморозить донорский проект ресторана и работать в формате магазина. Сам формат, может, и неплох, но когда воду привозят в машинах, а в -35 в здании нет отопления, это очень всё усложняет», — пояснила Кобелева.

По её словам, все судебные победы в реальности не привели ни к какому результату.

«Оказывается, можно просто не исполнять решение суда, и тебе за это ничего не будет. Поэтому мы приняли решение не увеличивать убытки и завершить проект», — рассказала Анна Кобелева.

Тем не менее, сейчас в Перми работает кафе сети по ул. Белинского, 6б и магазин по ул. Ленина, 46а.

