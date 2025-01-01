На месте закрывшихся кафе «Алендвика» в центре Перми откроется столовая «Дома Демидовых» Открытие ожидается на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Стала известна причина одновременного закрытия трёх заведений общепита — Good news, Креп&Суп и Chicken, принадлежащих ГК «Алендвик» и расположенных в центре Перми по Комсомольскому проспекту, 31а. Представители сети сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что решение о закрытии было связано с продажей указанной недвижимости. По их словам, продажа помещения была обусловлена соображениями оптимизации бизнеса и перераспределением ресурсов в пользу других, более перспективных локаций. Имя покупателя компания не разглашает. На специализированных сайтах помещение площадью 299 кв. м предлагалось к продаже за 13 млн руб.

Олег Антонов

В настоящее время вывески с названием прежних точек общепита ГК «Алендвик» сняты, двери на замке, на них объявление, что кафе закрыто по техническим причинам.

Олег Антонов

Внутри идут ремонтные работы.

Согласно данным из ЕГРН, сделка по продаже помещения ООО «Вкус странствий» (входящим в ГК «Алендвик») была завершена 2 апреля 2025 года, и право собственности перешло к частному лицу, чьё имя не называется. Уже 7 апреля новый владелец заключил договор аренды с ООО «Дом-пекарня Демидовых» сроком на два года.

«Дом-пекарня Демидовых» — популярная сеть кафе и магазинов в Перми. Ранее заведение располагалось по ул. Ленина, 46а, но в прошлом году владельцы объявили о закрытии из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственником здания, который прекратил подачу воды, канализации, тепла и электроэнергии. Сейчас, по данным 2gis, по ул. Ленина, 46а функционирует только магазин, а кафе сети открылось в прошлом году по ул. Белинского, 6б.

Управляющая «Дома Демидовых» Анна Кобелева сообщила, что на новом месте на следующей неделе откроется столовая. Ранее столовая под брендом «Дом Демидовых» работала в «Пермских термах», но была закрыта. «Нам понравился этот формат», — отметила Кобелева. В честь открытия рестораторы планируют приготовить салат «Сельдь под шубой» длиной в метр и огромный таз салата оливье.

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