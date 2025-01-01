Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская киностудия подводит итоги года работы проекта «Архипелаг Берха» Проект продолжится в 2026 году: предстоят премьера фильма, цикл лекций и фотовыставка Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Соколов/Киностудия "Новый курс"

Киностудия «Новый курс» подводит итоги первого года работы проекта «Архипелаг Берха» (12+), который открывает широкой аудитории имя выдающегося русского историка, географа, мореплавателя и офицера Василия Николаевича Берха, первого археолога, проводившего раскопки на Урале. Уникальность проекта — в синтезе современных форматов, которые помогут по-новому взглянуть на историю освоения Прикамья.

Спасская церковь в Сиринском. Фото: Евгений Каминский

Объявлены победители фотоконкурса «Дорогами исследования: по следам Василия Берха». Конкурс, реализованный совместно с Пермским отделением Русского географического общества, предложил фотографам Пермского края по-новому взглянуть на историю, природу и людей региона. Конкурсная комиссия определила победителей: в номинации «Эхо древности: от Перми Великой до наших дней» им стал Евгений Каминский, в номинации «Природа Пермского Севера» — Олеся Лоскутова и Юрий Киреичев.

Презентация книги. Фото: Владимир Соколов/Киностудия "Новый курс"

В Перми и Пермском крае прошла серия презентаций репринтного издания книги Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания древностей» (1821 год). Книга была представлена на серии открытых встреч и презентаций в Перми, Чердыни, Соликамске, Березниках и Усолье. Репринт издания, ранее доступного лишь специалистам и архивам, дополнен научными комментариями и послесловием, раскрывающими Берха как мореплавателя, историка, чиновника и исследователя Пермских земель. Основной тираж передан в библиотеки края, где книга уже доступна всем, кто интересуется историей региона.

Режиссёр Кирилл Седухин. Фото: Владимир Соколов/Киностудия "Новый курс"

22 декабря завершились съёмки документального фильма режиссёра Кирилла Седухина «Искатель древностей» (12+). Работа над картиной велась в разных точках Перми и Пермского края, съёмки проходили в Соликамске, Чердыни и Ныробе. Фильм посвящён пермскому периоду жизни Василия Берха, это будет научно-популярная кинокартина с элементами реконструкции и анимации, рассчитанная на молодую аудиторию и всех, кто интересуется историей.

В 2026 году проект «Архипелаг Берха» продолжит свою работу. На февраль планируется премьера фильма, цикл научно-просветительских лекций и фотовыставка по итогам конкурса, прошедшего в этом году.

Вишера. Фото: Олеся Лоскутова

Ксения Крохалева, координатор фотовыставки:

— Наша выставка посвящена выдающейся личности — Василию Берху, историографу русского флота и кругосветному путешественнику. По сути, это современное переосмысление истории и природы нашего края через призму проекта «Архипелаг Берха». Мы предлагаем зрителям новый, современный взгляд на историю и культуру Прикамья и приглашаем каждого пройти «пермским путём» Василия Берха. Наша цель — вдохновить людей на размышления о том, как рождается история и что на самом деле означает искреннее служение своему делу. Мы хотим, чтобы проект был максимально доступным, поэтому сделали выставку «путешествующей». В наших планах — по возможности провезти экспозицию по всему краю. Она будет выставляться в школах, музеях и библиотеках, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к этой истории.

