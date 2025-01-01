Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская киностудия «Новый курс» снимает фильм об основоположнике прикамской археологии Проект «Архипелаг Берха» включает большую просветительскую программу Поделиться Твитнуть

Фото: киностудия "Новый курс"

В июле в Пермском крае стартуют съёмки фильма «Искатель древностей» (12+), посвящённого выдающемуся историку, географу, мореплавателю Василию Николаевичу Берху, работавшему на территории нынешнего Пермского края в начале XIX века.

«Новый компаньон» уже писал об этом проекте в обзоре пермских получателей грантов Президентского фонда культурных инициатив. «Искатель древностей» — научно-популярная кинокартина с элементами реконструкции и анимации, рассчитанная на молодую аудиторию и всех, кто интересуется историей. В ней рассказывается о том, как морской офицер из Санкт-Петербурга оказался на службе в Пермской губернии, где заинтересовался местными древностями и стал основоположником пермской археологии.

Проект «Архипелаг Берха», кроме фильма, включает широкую информационную кампанию.

Готовится к выпуску репринтное издание книги Василия Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей», впервые опубликованной в 1821 году. Новое издание дополнено современными научными комментариями, а также послесловием, рассказывающим о Берхе. Книгу готовит издательство «Маматов», полиграфическое исполнение — типография «Астер».

С 1 июля по 15 октября 2025 года будет проводиться фотоконкурс «Дорогами исследования: по следам Василия Берха», посвящённый исследованиям Пермского края. Работы принимаются в четырёх номинациях — «Природа Пермского Севера», «Эхо древности: от Перми Великой до наших дней», «Хранители памяти: живая история Пермских земель» и «Люди науки: исследователи и исследования Пермской истории». Итогом конкурса станет выставка лучших работ.

Цикл лекций от ведущих учёных и краеведов Пермского края для школьников и студентов стартует в рамках проекта осенью 2025 года. Среди заявленных тем — устройство русского служилого дворянства начала XIX века, книжная культура Пермского края, уральские предания об окаменевших богатырях, быт и структура пермского общества той поры.

Руководитель проекта — Владимир Соколов, научный руководитель — Григорий Головчанский, автор сценария фильма — Ксения Гашева, режиссёр — Кирилл Седухин.

Общая сумма затрат на проект «Архипелаг Берха» — 7,3 млн руб.

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