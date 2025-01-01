В Перми презентуют переиздание книги Василия Берха о Чердыни и Соликамске Поделиться Твитнуть

Киностудия «Новый курс»

Во вторник, 14 октября, в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится презентация проекта «Архипелаг Берха» (12+). Его представляет киностудия «Новый курс» совместно с Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ) и Пермским отделением Русского географического общества, при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщили в киностудии «Новый курс», кульминацией вечера станет презентация переизданной книги Василия Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск в поисках исторических древностей». Работа, впервые увидевшая свет в 1821 году, представляет собой библиографическую редкость, доступную ранее лишь в архивах и музейных коллекциях. Теперь это уникальное произведение возвращается к широкому кругу читателей в своем оригинальном виде.

Над подготовкой репринта работали сотрудники библиотеки им. Горького, Соликамского краеведческого музея и ПГНИУ. Представлять книгу будут историк Светлана Пигалева, кандидат исторических наук Григорий Головчанский и руководитель проекта «Архипелаг Берха» Владимир Соколов.

Ранее обновлённое издание было представлено только на закрытых мероприятиях: 19 сентября на форуме «Мой Пермский край» в ПГНИУ и 26 сентября на краевом форуме книги и чтения в Чердыни.

«Архипелаг Берха» — масштабный образовательный проект, включающий в себя документальный фильм, научные лекции и издательскую деятельность. Проект ставит целью преодоление поколенческого разрыва через историю конкретного человека и пробуждение вдохновения в тех, кто находится в поиске своего пути.

Презентация состоится 14 октября в 17:00 в библиотеке им. Горького (ул. Ленина, 70). Место проведения: интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Вход свободный для всех желающих.

