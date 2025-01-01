Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Движение на улице Пермской не будет ограничиваться Открытие промыслотеки «Яснодело» не скажется на автомобилистах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми в ответ на запрос «Нового компаньона» сообщили, что движение на ул. Пермской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» не будет закрываться ни полностью, ни частично; не будет вводиться и так называемое «успокоенное движение».

Все эти варианты обсуждались ранее в связи с открытием по ул. Пермской, 61 новой культурной институции — промыслотеки «Яснодело», известной ранее как «Дом сказок и ремёсел».

Как пояснили в мэрии, промыслотека «Яснодело» находится внутри здания, её мероприятия проходят в здании или в его дворике, в связи с этим перекрывать движение по ул. Пермской нет необходимости.

Временное перекрытие улицы возможно в случае проведения массовых фестивалей и гуляний.

