Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ремёсла есть! Дело за сказками… В Перми открылась промыслотека «Яснодело»

У каждой улицы старой Перми есть свои смыслы и сюжеты. Улица Петропавловская — про театры. Улица Ленина — про власть. А о чём говорит прохожим улица Пермская?

Ответ на этот вопрос искали 21 декабря участники променадов, которые три раза за день стартовали от памятника Татищеву и завершались у новой точки притяжения на Пермской, 61 — промыслотеки «Яснодело». Променады вёл житель улицы Пермская — актёр театра «Открытый код», а по совместительству — ремесленник, изготовитель кожаной обуви и сумок Михаил Сотников. По его мнению, Пермская — как раз про ремесло, а также про хлеб, пиво и вкусную еду. Испокон веку на этой улице, соединяющей два центра Перми — старинный и новый, располагались мастерские, лавки, питейные заведения, пекарни и пивоварни.

В новое время на протяжении нескольких лет городские власти искали код Пермской улицы: делали её пешеходной, устраивали на ней фестивали… Попыток было несколько, и, кажется, они всё же увенчаются успехом: в последнее время на исторической, самой сохранной улице Перми начала складываться особая среда, в которой учитываются исторические традиции, о которых говорил Михаил Сотников; здесь одно за другим открываются симпатичные кафе, работает всё больше необычных учреждений культуры — художественная галерея «Пермский период», малая сцена ТЮЗа и творческие пространство «ИльТЮЗион», Детский музейный центр с «Селенитовой комнатой», «Ремесленный дворик», а теперь и промыслотека «Яснодело», в которой соединяются культурные, ремесленные и чайные традиции старой Перми.

Промыслотека — слово новое, Пермский дом народного творчества «Губерния» — автор и оператор проекта — сам его придумал, чтобы обозначить пространство, где можно познакомиться с традиционными ремёслами Прикамья, купить уникальные изделия ручной работы и самим освоить азы мастерства на творческих уроках, которые ведут именитые мастера со всего Пермского края.

Это пространство открывалось для посетителей на протяжении целой недели. С 15 по 20 декабря здесь каждый день проходили творческие уроки, чаепития с рассказами о чайных традициях известных пермских семей и разнообразные творческие активности. В течение семи дней посетители уютного домика на Пермской общими усилиями создавали мозаику в одном из старинных арочных проёмов дореволюционного здания. Художница Юлия Морохина отразила в этом произведении содержание работы промыслотеки: мозаика складывается из дерева, камня, стекла и керамики, а ткань и роспись зашифрованы в картинке. На мозаике изображён забор, состоящий из вертикальных и горизонтальных реек — они символизируют переплетение нитей в ткани. Забор буквально оживает: на нём распускаются листья и расцветают цветы, как на сюжетах традиционной росписи; живое дерево ремёсел в новом художественном осмыслении.

Здание на ул. Пермской, 61 — историческое, постройки 1917 года, поэтому при ремонте, предваряющем открытие промыслотеки, здесь сохранились все оригинальные архитектурные детали, в том числе арки, которые сейчас уже никуда не ведут. Одна из них и стала рамой для новой мозаики.

Последние камушки посетители приладили на мозаику в воскресенье, 21 декабря. Погода, пусть и снежная, не была холодной, и все события на открытом воздухе прошли в комфортной для посетителей атмосфере. Пермяки охотно и неспешно гуляли по Пермской, а затем столпились в маленьком дворике на концерте в честь открытия нового культурного пространства. ОРЗА — «Общество ритмических и звуковысотных архитекторов» во главе с Андреем Михайловым — исполнило «Ремонтную фугу» — музыкально-шумовую композицию, в создании которой смогли принять участие все присутствующие. Главной нотой в композиции стали звуки пил, для извлечения которых специально завезли свежие деревянные бруски и вынули из упаковки новые инструменты.

После ОРЗы выступил «Международный атлас облаков»; в это время ужа начали сгущаться сумерки, и окна промыслотеки уютно засветились, подчёркивая красоту предметов, выставленных на подоконниках: здесь в новогоднем оформлении представлены образцы авторского текстиля, керамики, резьбы по камню, изделия из бересты и дерева с обвинской росписью. В одном из окон расположился рождественский вертеп из коллекции ПДНТ «Губерния». Эта выставка — подарок всем прохожим, которые не могут не задержаться около этого здания, как бы они ни торопились.

Ещё одна выставка расположилась внутри промыслотеки: фотохудожник Юрий Чернов снимал руки мастеров, занятых своим делом.

После напряжённой недели «Яснодело» уходит на двухдневный перерыв, а со среды, 24 декабря, здесь возобновятся ремесленные уроки.

Этот проект Пермского дома народного творчества «Губерния», который реализуется при активной поддержке Министерства культуры Пермского края, изначально назывался «Дом сказок и ремёсел». Ремёсла здесь уже поселились, а где же сказки?

Как рассказала художественный руководитель ПДНТ «Губерния», куратор промыслотеки Наталья Чащухина, сказки обязательно будут. В 2026 году зданию предстоит ремонт — большой и серьёзный, а не тот косметический, который был сделан к открытию творческого пространства. После этого планируются самые разнообразные активности и коллаборации — театральные, музыкальные, литературные, совместные проекты с представителями народных промыслов и креативных индустрий.

Промыслотека «Яснодело» открылась ярко, но ещё не заявила о себе в полный голос.

