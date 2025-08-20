Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Улицу Пермскую в Перми снова планируют сделать пешеходной Осенью на Пермской заработает новое креативное пространство Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», Пермскому дому народного творчества «Губерния» передаётся в хозяйственное пользование первый этаж муниципального здания на ул. Пермская, 61, для создания креативного пространства «Дом сказок и ремёсел».

О новом очаге креативности говорится в проекте изменений в бюджет региона, внесённом на утверждение депутатов Законодательного собрания губернатором Дмитрием Махониным. Согласно пояснительной записке к документу, предлагается увеличение расходов краевого бюджета в рамках программы «Пермский край — территория культуры»; в частности, средства в сумме 3,2 млн руб. направляются в целях организации креативного пространства «Дом сказок и ремёсел» в здании по адресу: ул. Пермская, 61.

Как пояснила директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова, креативное пространство в бывшем офисном помещении площадью 120 кв. м заработает уже нынешней осенью. На втором этаже дома дореволюционной постройки располагается цветочный магазин Mono, который там и останется.

В настоящее время оформляются все официальные документы для передачи помещения «Губернии», одновременно ведётся работа с ремесленниками. Планируется, что в новом пространстве будут проходить ремесленные мастер-классы и мастер-шоу, будет работать «Комната сказок», возможно появление «ремесленных сказок».

Первоначально пространство будет функционировать в формате «ремесленных выходных», а после проведения ремонта возможен переход в ежедневный формат. Осенью «Губерния» намерена провести в новом помещении арт-субботник, на который приглашает партнёров — предприятия креативных индустрий, а также добровольных помощников.

По словам Татьяны Санниковой, открытие новой точки креативной активности — часть создания новой идеологии для возвращения улице Пермской в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» статуса пешеходного променада. По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина разрабатывается план создания пешеходно-развлекательной зоны с интересными активностями, кафе и другими точками притяжения для приятного времяпрепровождения пермяков и туристов.

