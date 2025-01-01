Пермский Театр-Театр предлагает сделать подарок тяжелобольным детям Акция «Подари театр детям» продолжается до 11 января Поделиться Твитнуть

Пермский Театр-Театр проводит новогоднюю благотворительную акцию для подопечных благотворительных фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Я помогаю детям», «Солнечный круг» и «Симбиоз добра». Неравнодушные пермяки могут подарить тяжелобольным детям поход в театр.

Для участия в акции необходимо приобрести на сайте Театра-Театра билет на событие «Благотворительная акция «Подари театр детям». Цена одного билета — всего 500 руб.

Каждый купленный в рамках акции билет театр передаёт в благотворительные фонды. В январе подопечные фонда смогут побывать на спектаклях «Карлик Нос» (6+), «Алиса в стране чудес» (6+) и «Легенда о драконах» (6+, от 3 лет).

Каждый участник акции получит по электронной почте персональный «Сертификат доброго волшебника».

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о совместной акции Пермской художественной галереи и фонда «Берегиня», а также о новогодней благотворительной акции «Новогодняя открытка».

