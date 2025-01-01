Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея реализует благотворительный проект с фондом «Берегиня» Пациенты детского онкоцентра вместе с музейным педагогом создадут стикерпак и выставку Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В Детском онкогематологическом центре им. Ф.П. Гааза нынешней осенью стартовал очередной цикл занятий с детьми в рамках проекта «Музей идет в больницу», который реализуют благотворительный фонд «Берегиня» и Пермская государственная художественная галерея.

Программа цикла включает 11 интерактивных занятий, разработанных совместно с детским онкопсихологом. Она нацелена не только на знакомство с миром искусства и погружение в него, но и на комплексную реабилитацию. Комплекс занятий рассчитан на развитие эмоционального интеллекта и восстановление когнитивных и социальных навыков, нарушенных из-за болезни и изоляции. Через работу со специально подобранными репродукциями картин с разным настроением дети учатся осознавать и проговаривать свои переживания, что особенно важно в процессе лечения.

Татьяна Голубаева, директор фонда «Берегиня»:

— Это не просто лекции или мастер-классы. Это реабилитация через искусство. Болезнь и лечение сужают мир ребёнка до палаты. Наши занятия возвращают детям краски, эмоции и связь с внешним миром. Они учатся понимать себя через великие произведения, а это мощнейший инструмент для восстановления. Для выздоровления необходимо чувствовать, что мир не ограничивается больничными стенами, что можно влиять на происходящее и продолжать учиться, получая от жизни удовольствие.

Программа арт-терапии включает не только знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, но и собственное творчество.

Яна Дорофеева, художница, музейный педагог:

— Как педагог я с радостью участвую в проекте «Музей идет в больницу». Каждое занятие, я надеюсь, будет для детей маленьким праздником. Ребята создают собственные рисунки и стикеры — это не просто художественное упражнение, это способ проговорить свои переживания, воплотить настроение в красках и линиях. Очень важно, что дети видят результат своего труда: каждый вклад ценен, каждая работа становится частью общего проекта. Итогом программы станет стикерпак и выставка. Это позволит детям ощутить гордость за свою работу, поделиться ею с близкими и другими ребятами. Таким образом, занятия помогают не только развивать художественные и эмоциональные навыки, но и возвращают детям чувство радости, общности и веры в собственные силы.

Проект «Музей идет в больницу» существует с 2014 года. За это время в стенах детского стационара было организовано несколько десятков выставок и детских мастер-классов.

В этом году проект реализуется с использованием гранта Фонда президентских грантов РФ.

Яна Дорофеева. "Музей идёт к больнице"

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.