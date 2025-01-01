Пермяки на Новый год смогут поддержать тяжелобольных детей Фонд «Берегиня» запустил акцию «Новогодняя открытка» Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Берегиня"

Благотворительный фонд «Берегиня» запустил новогоднюю акцию, чтобы собрать средства для помощи детям, находящимся на лечении в Пермском краевом онкогематологическом центре.

В отделении центра лежит порядка 40-45 детей, их лечение занимает от полугода до полутора лет. В этот момент дети полностью изолированы от мира, поэтому им требуется особая поддержка. Для этого фонд «Берегиня» работает над этим через свою программу «Знайбус», направленную на социально-психологическую поддержку детей, организацию их досуга, образовательных и развивающих мероприятий и праздников.

Для того чтобы стать участником акции, нужно сделать пожертвование на сайте фонда. За каждую инициативу участники получат электронное письмо с новогодней поздравительной открыткой от маленьких пациентов онкоцентра. Акция продлится до 14 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.