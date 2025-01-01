Синоптики рассказали о новом неожиданном похолодании в Прикамье 29-30 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно обновлённым данным ГИС-центра ПГНИУ, в последние дни года, 29 и 30 декабря, в Пермском крае пройдёт ещё одно похолодание, ранее не прогнозированное.

Так, в понедельник на севере края столбики термометров могут опуститься до отметок -20…-25°C, в Перми при прояснениях будет до -20°C.

Потепление до -7…-12°C ожидается только 31 декабря, пройдёт небольшой и умеренный снег, а холод будет вытеснен на север Свердловской области и северо-восток Пермского края.

Новогодняя ночь в Перми, как уже писал «Новый компаньон», прогнозируется комфортной с температурой около -10°C, небольшим или умеренным снегом и умеренным юго-восточным ветром. При этом на востоке края может быть значительно холоднее. Однако, отметили синоптики, это предварительные данные, которые могут существенно измениться.

В связи с неожиданным похолоданием средняя температура декабря в Перми окажется в пределах климатической нормы, а на севере края может быть на 1° ниже нормы. В таком случае год на севере края не станет рекордно тёплым, сохранив исторический максимум 2020 года. Напомним, ранее специалисты предсказывали, что 2025 года станет для Прикамья самым тёплым в истории метеонаблюдений.

