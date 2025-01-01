Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Перми и крае Будет лёгкий мороз, но без ветра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» доктор географических наук, профессор Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов, в новогоднюю ночь в Пермском крае ожидается достаточно комфортная погода.

«Да, будет весьма комфортно: в Перми в пределах -10...-13 градусов, а по востоку и северу края до -16...-18 градусов, без сильного ветра и с небольшим снегом», — отметил учёный.

В последние же дни декабря (с 26 по 31 декабря) температура воздуха в Прикамье будет колебаться в пределах -10…-12°С. по итогам же всего последнего месяца года средняя температура в регионе составит -9,5…-9,7°С, что на градус выше климатической нормы.

