Уходящий 2025 год может стать самым тёплым в Перми за всё время метеонаблюдений

Несмотря на нынешнее значительное похолодание, 2025 год в Перми обещает стать самым тёплым за всю историю наблюдений. Учитывая, что средняя температура воздуха в последние дни декабря (с 26 по 31 декабря) будет колебаться в пределах -10…-12°С, средняя температура за весь декабрь останется примерно на текущем уровне (-9,5…-9,7°С), что на градус выше климатической нормы. Таким образом, среднегодовая температура воздуха в Перми составит +4,9°С, что на 0,3°С выше, чем в рекордно тёплых 2020 и 2023 годах. Это также более чем на градус превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В отличие от 2023 года, который стал самым тёплым главным образом благодаря аномально тёплой весне и осени, текущий год выделяется рекордной температурой в основном благодаря январю, ноябрю и марту, когда отклонения от нормы были особенно значительными (в марте более чем на 3°С, в ноябре более чем на 5°С и в январе на 6°С).

На севере края, в Бисере и Чердыни, среднегодовая температура находится на уровне 2020 года, и рекорд может быть не установлен.

В то же время на юге края, а также в соседних Удмуртии и Башкирии, год становится рекордно тёплым с отрывом более чем в 0,5°С от предыдущих рекордов 2020 и 2023 годов. Отклонение от нормы здесь в среднем составляет более 2°С за год.

Такая же картина наблюдается на большей части Европейской территории России, в частности в Москве, благодаря аномально тёплой зиме, марту и апрелю, умеренно тёплому лету и аномально теплому ноябрю и большей части декабря.

Потепление климата в регионе продолжается и ускоряется. Три самых теплых года за 143 года наблюдений приходятся на последние 6 лет (2020, 2023 и 2025 годы).

