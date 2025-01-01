Средняя зарплата работников общепита в Пермском крае выросла на 32% Показатель сложился в 55 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2025 года в Пермском крае средняя предлагаемая зарплата в сфере общественного питания составила 55,2 тыс. руб. в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито» сообщает «Рифей».

Значительнее всего за 11 месяцев выросли зарплаты кондитеров. Представители этой профессии стали получать в среднем 68,3 тыс. руб. в месяц, рост по сравнению с прошлым годом составил 61%. Также заметно выросли зарплаты поваров (до 65,4 тыс.) и буфетчиков (до 42,3 тыс. руб. в месяц).

Ранее «Новый компаньон» писал, что предлагаемая энергетикам зарплата в Пермском крае выросла за год на 19%. Медианная предлагаемая зарплата достигла 88,8 тыс. руб., однако ожидания соискателей остаются выше рыночных предложений. Разница между зарплатными запросами и предложениями работодателей составила 31,2 тыс. руб.

