Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Приходим в себя Афиша уикенда 2–4 января

Ежегодный хэнговер от команды Sight by Sight с участием пермских резидентов и специальных гостей. Пермский лейбл Sight by Sight, работающий в стилях Bass House, Bassline, Drum&Bass и UK Garage, известен своими летними рейвами в автобусном парке, где собирается 2500 гостей, и зимними посленовогодними хэнговерами. Обещано 9-часовое праздничное путешествие сквозь разные стили: бас-музыка, drum & bass, hardstyle и другие, 15 резидентов лейбла и special guests, среди которых Baadwrk, B-founder, Spacexzol, Maks Solo, Dispa, Graved.

Фольклорный ансамбль музея «Хохловка» подготовил программу, основанную на местных традициях празднования Святок, с ряжением, колядками, гаданиями, вертепным представлением. Часть программы проходит на свежем воздухе, а часть — в уютной избе Н.П. Светлакова. Во время программы гости музея разучат специальные колядки — «христославия», узнают, что такое «козули», и поиграют в местные уличные игры. Завершит праздник вертепное представление «Царь Ирод» и тихие посиделки с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах, воспоминания о которых сохранились в быличках.

Эффектный мюзикл с детективным сюжетом в постановке Бориса Мильграма, обладатель трех «Золотых масок». В основе спектакля — пьеса Робера Тома, известная по фильму Франсуа Озона «Восемь любящих женщин». Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают собственное расследование и поиск убийцы. Полудетективная история подана как искрометная, ироничная музыкальная постановка в стиле кабаре, где у каждой из героинь есть своя отдельная партия, а зритель становится соучастником блистательного мюзикла. Блистательный ансамбль актрис: Елена Старостина, Екатерина Романова, Владислава Костылева, Татьяна Виноградова, Мария Полыгалова, Анна Сырчикова, Ольга Пудова, Анна Огорельцева.

Праздничный концерт с музыкантами из Екатеринбурга Денисом Давыдовым (саксофон) и Вячеславом Жижилевым (фортепиано). Holiday Jazz Serenade — музыкальная сюита, где каждая композиция становится маленьким новогодним праздником. В программе вечера — лучшие образцы джазовой классики и авторские интерпретации знаменитых рождественских мелодий.

Опера Марка Минкова по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова написана в 1974 году, в постановке Елены Александровой впервые представлена в Перми в 2000 году. Возобновление 2016 года. Забавный, смешной, познавательный спектакль помогает юным зрителям познакомиться с музыкальным театром. Главные персонажи спектакля — Инструменты и Голоса, Хор и Оркестр. Зрители поют и играют вместе с клоунами — Грустным и Веселым. Вместе с Сыщиком отправляются на поиски украденного из дворца Короля II и королевы Зевуньи XIII Голубого Бриллианта, из-за пропажи которого Принцесса Слезабета льет горькие слезы; а в финале попадают на бал. Спектакль построен на шуточном цитировании известных сцен из музыкальных спектаклей, например танец маленьких лебедей исполняют Дрессированные Пингвины. В антракте юных зрителей ждет новогоднее представление.

Балет написан в 1892 году, в авторской версии Алексея Мирошниченко впервые представлен в Перми в 2017 году. Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Это история о взрослении, о том, как уходит детство, но вместо него приходит романтическая юность. Новый год здесь — символ хода времени и надежды на хорошее будущее. Главные партии исполнят: 3 января — Анн-Жуллиет Пинейро и Сергей Угрюмов, 4 января — Диана Куцбах и Никита Талалаев.

В программе: «Январь — всему запевала» — угадай мелодию, «Мороз невелик, да стоять не велит» — танцевальный батл, «У зимы два друга — мороз да вьюга» — перфоманс по росписи неоновыми красками самого длинного шарфа, «Январский боди-арт» — блиц-роспись неоновыми маркерами, «Вился, вился белый рой» — молодёжные игры.

Концерт-квартирник при свечах с артистами оркестра Пермского театра оперы и балета и оркестра MusicAeterna. Музыка и уютные беседы с музыкантами за чашкой чая в мягких пледах. В программе: Квартет № 30 для гобоя и струнных, фа мажор Вольфганга Амадея Моцарта и Квартет для гобоя и струнных, фа мажор Фридриха Дотцауэра. Участники и исполнители: Елизавета Бабченко (гобой и ведущая вечера) — концертмейстер и солистка симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета, Елена Райс (скрипка) — артистка оркестра MusicAeterna (Санкт-Петербург), Дмитрий Ильин (альт) — артист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета, Роман Ефимов (виолончель) — солист симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета.

Рождественская музыка из Гарри Поттера в исполнении симфонического оркестра и хора. На два дня частная филармония прекратится в настоящий рождественский Хогвартс, где Хагрид тащит елку из волшебного леса. Проектный оркестр Christmas Orchestra под управлением дирижера Дениса Сона и хор Triumphus Vox под руководством художественного руководителя и хормейстера Анастасии Гуляевой исполнит сюиту в 15 частях из музыки Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере. Аранжировка для оркестра и хора выполнена композитором Георгием Федоровым по заказу «Триумфа». Билеты на событие, купленные онлайн на сайте «Триумфа», можно получить в виде настоящего именного письма из Хогвартса с сургучной печатью.

Концерт известного органиста-виртуоза из Франции, главного органиста cобора Сент-Эсташ в Париже, лауреата международных конкурсов Батиста-Флориана Марль-Уврара. В программе — органные шедевры Германии и Франции, знаменитые произведения русских композиторов в переложении для органа, а также импровизации на рождественские темы. Концертный вечер откроет музыка двух гениальных представителей Германии и Франции, опередивших своё время и оказавших огромное влияние на историю музыки — Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка. В переложении для органа прозвучат «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского и… Вот сюрприз! — музыка из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

