Предлагаемая энергетикам зарплата в Пермском крае выросла за год на 19%

Фото: Михаил Науменко, пермский филиал «Россети Урал»

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru к Дню энергетика, отмечаемому 22 декабря, проанализировали вакансии и резюме в энергетической сфере. Они выявили рост заработных плат, составили топ регионов по спросу и выделили ключевые тренды в требованиях к специалистам.

Цифровая трансформация энергетических отраслей существенно влияет на требования к компетенциям специалистов. За три года — с 2022 по 2025-й — спрос на ключевые цифровые навыки среди вакансий для энергетиков значительно увеличился. Среди наиболее востребованных — навыки работы в SCADA-системах (рост в 5,5 раза); владение системами автоматизированного проектирования (рост в 3,6 раза); знание систем 3D-моделирования (рост в 3,4 раза); умение работать с ERP-системами (рост в 4,4 раза).

В 2025 году работодатели по всей России разместили на hh.ru более 23,5 тыс. вакансий для энергетиков. Это свидетельствует о высокой потребности в кадрах. Возглавляет топ регионов по количеству вакансий Москва — 10% от общего числа предложений. На Пермский край пришлось 2% вакансий, что составляет 420 предложений о работе.

Анализ данных hh.ru показал уверенный рост уровня предлагаемых зарплат в энергетической сфере. Медианная зарплата в вакансиях по России за 11,5 месяца 2025 года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98 300 руб. В Пермском крае медианная предлагаемая зарплата для энергетиков 88 800 руб., что на 19% выше, чем в 2024 году.

Согласно данным hh.ru, ожидания соискателей-энергетиков остаются выше рыночных предложений. Так, в Пермском крае разница между зарплатными запросами и предложениями работодателей составляет 31 200 руб. (соискатели рассчитывают на зарплату не менее 120 тыс. руб.).

Высокий разрыв между ожидаемой и предлагаемой зарплатой указывает на необходимость более глубокого анализа спроса со стороны соискателей для построения эффективной системы вознаграждения, которая поможет компаниям привлекать лучших специалистов, отмечает Мария Игнатова, директор департамента исследований hh.ru.

