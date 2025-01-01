Пермский «Молот» заключил с нападающим Владимиром Шлыковым основной контракт Пробный был подписан в ноябре Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

По результатам просмотра пермский «Молот» и нападающий Владимир Шлыков, пополнивший состав команды в ноябре, заключили основной контракт. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Владимир является воспитанником пермской школы хоккея. На протяжении большей части профессиональной карьеры защищал цвета "Молота". В сезоне 2021/2022 дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе МХК "Молот". Суммарно в рамках МХЛ Владимир провёл 117 матчей, в которых набрал 55 (27+28) баллов за результативность при показателе полезности "+3"», — отметили в «Молоте».

Напомним, на взрослом уровне Шлыков дебютировал в сезоне 2024/2025 в составе ХК «Юнисон-Москва», в 35 матчах набрал 6 (2+4) баллов по системе «гол+пас». С «Молотом» в ноябре заключил пробное соглашение. Первый матч в этом сезоне в составе пермской команды сыграл 20 декабря против «Рубина».

