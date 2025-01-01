Нападающий Владимир Шлыков подписал пробный контракт с пермским «Молотом» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Нападающий Владимир Шлыков заключил пробное соглашение с хоккейным клубом «Молот», сообщили в пресс-службе ХК.

Шлыков — воспитанник пермской хоккейной школы и значительную часть своей карьеры провёл, защищая цвета этой команды. В сезоне 2021/22 он дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в составе клуба МХК «Молот». За время выступлений в МХЛ Владимир провёл 117 матчей, в которых набрал 55 очков (27 голов и 28 передач) при показателе полезности «+3». Первым опытом выступлений на взрослом уровне для него стал сезон 2024/25, когда он играл за ХК «Юнисон-Москва». В 35 матчах за эту команду Шлыков набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи) по системе «гол+пас».





