Пермский «Молот» всухую проиграл тюменскому «Рубину» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 20 декабря, хоккейный клуб из Тюмени «Рубин» выиграл всухую у пермского «Молота» в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Матч проходил в Перми.

Гости открыли счёт уже на первой минуте мачта, на 8-й удвоили результат. В конце второго периода пермяки пропускают третью шайбу. А на 43-й минуте, играя в меньшинстве, «Рубин» провёл успешную атаку, завершившуюся точным броском, установившим окончательный счёт встречи 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Пермякам не удалось забить даже гол престижа.

У «Молота» по-прежнему 40 очков, перед матчем с тюменцами команда занимала 16 место, и теперь может опуститься в турнирной таблице.

Альберт Мальгин, главный тренер «Молота», после матча заявил: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Это была, можно сказать, худшая игра нашей команды за последнее время. Сегодня ничего толком не получалось. Я думаю, что это психологический вопрос, связанный с нашими внутренними делами. Поэтому это откладывается на результате. Но это не складывает с меня полномочий. И я всегда говорю: выигрывает команда, проигрывает тренер».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.