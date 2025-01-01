Экс-депутата заксобрания Пермского края оставили под арестом до конца зимы Константина Окунева* обвиняют в призывах к террористической деятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева* оставили под арестом до 28 февраля 2026 года. Суд 24 декабря рассмотрел новое ходатайство следствия ФСБ о продлении меры пресечения обвиняемому ещё на два месяца.

Как сообщает Properm.ru, следствие назначило Окуневу* амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, срок следствия продлили до 28 февраля. В октябре в отношении бывшего депутата было возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), 23 декабря также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (за призывы к экстремистской деятельности), дела были объединены.

Адвокат обвиняемого попросил отказать в продлении ареста в СИЗО и заменить его на домашний арест или залог в 2 млн руб. По его словам, подзащитный оказал содействие следствию, не отрицая своё отношение к telegram-каналу «ОКУНЕВ». Кроме того, его сыновья нуждаются в воспитании, что во время ареста невозможно. Однако судья отклонил ходатайства ответчика и адвоката.

Константина Окунева* в октябре сотрудники ФСБ задержали в пермском аэропорту, когда он планировал вылететь в Санкт-Петербург. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду через интернет и отправили в СИЗО до 28 декабря. В ноябре суд оставил его апелляционную жалобу на меру пресечения без удовлетворения. В конце ноября Окунев* попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

