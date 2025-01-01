Пермский краевой суд оставил экс-депутата заксобрания под арестом Константин Окунев и его адвокат пытались оспорить меру пресечения Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу защитника экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Константина Окунева без удовлетворения. Адвокат Иван Хозяйкин оспаривал меру пресечения для своего подзащитного и просил заменить её на более мягкую — домашний арест или залог.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамья», адвокат просит приобщить к материалам дела личные поручительства бывших депутатов краевого парламента: Вадима Чебыкина, Анатолия Федянина и других. Они просили избрать обвиняемому меру пресечения в виде личного поручительства. По мнению Хозяйкина, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу — чрезмерна и следствие не привело убедительные аргументы в пользу ареста.

Сам Окунев считает подозрение в совершении преступления необоснованным и связывает уголовное преследование с предстоящими в следующем году выборами.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 октября Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство обвинения и отправил Окунева в СИЗО до 28 декабря. Бывшего депутата обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду через интернет.

Окунев же не признаёт своей вины и отрицает обвинения. Его задержали сотрудники ФСБ утром 29 октября в пермском аэропорту, когда он планировал вылететь в Санкт-Петербург.

