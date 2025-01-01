Экс-депутата заксобрания Прикамья отправили в СИЗО Накануне Константина Окунева задержали сотрудники ФСБ Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения известному общественнику, бизнесмену и экс-депутату краевого парламента Константину Окуневу. Его отправили в СИЗО на 1 месяц и 29 дней. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе заседания обвинение настаивало на заключении общественника под стражу, прокуратура поддержала это требование. Сам Окунев и его адвокат Иван Хозяйкин ходатайствовали о домашнем аресте или назначении залога в сумме до 2 млн руб. Окунев не признал себя виновным и отрицал инкриминируемые ему деяния.

Как писал ранее «Новый компаньон», Окунева задержали накануне, в порядке ст. 91 УПК (наличие непосредственных признаков совершения преступления или по указанию свидетелей совершения преступления).

Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета». Местные СМИ писали, что общественника задержали сотрудники ФСБ.

С начала СВО Константина Окунева неоднократно привлекали к административной ответственности за размещение различной информации в соцсетях. За три года его штрафовали девять раз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.