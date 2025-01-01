Мэрия Перми планирует передать участок у Органного зала в краевую собственность На участке расположена парковка Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума рассмотрит предложение мэрии Перми о безвозмездной передаче земельного участка в Ленинском районе в региональную собственность. Проект решения опубликован на официальном сайте представительного органа. После его одобрения он вступит в силу со дня подписания.

Как сообщает «Пятница», речь идёт об участке площадью 650 кв. м с видом разрешённого использования под улично-дорожную сеть. Как указано в публичной кадастровой карте, он находится на углу улиц Петропавловской и Куйбышева, рядом со зданием Органного зала Пермской филармонии. Кадастровая стоимость составляет 1 млн руб.

По данным «2ГИС», на данной территории находится платная парковка, она попадает в границы зоны № 102.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермскую гордуму поступил проект документа о безвозмездной передаче в региональную собственность 825 единиц дорожного оборудования, размещённого в различных частях города. В список включены светофоры, опоры из железобетона, IP-камеры и другое оборудование для видеонаблюдения. Передача связана с тем, что полномочия в сфере дорожного хозяйства в Перми теперь находятся на уровне края.

