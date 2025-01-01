В Перми более 800 уличных камер и светофоров могут передать в краевую собственность
Этот вопрос рассмотрят депутаты гордумы
Пермская городская дума рассмотрит вопрос безвозмездной передачи в региональную собственность 825 единиц дорожного оборудования. Соответствующий проект решения внёс на рассмотрение в городской парламент мэр Перми Эдуард Соснин.
Согласно проекту решения, Пермский край получит в безвозмездное пользование движимое имущество, размещённое в различных частях города. В список включены светофоры, опоры из железобетона, IP-камеры и другое оборудование для видеонаблюдения.
Передача имущества связана с тем, что полномочия в сфере дорожного хозяйства в Перми теперь находятся на уровне края. Ранее обслуживание дорог и установка знаков перешли под контроль региональных властей.
