Экс-депутата Прикамья внесли в перечень террористов и экстремистов Константина Окунева* обвиняют в призывах к террористической деятельности

Константин Долгановский

В список Росфинмониторинга попал бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев*. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Экс-депутата обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду через интернет. В частности, в администрировании телеграм-канала с критикой властей.

Как сообщает Пермское правозащитное издание, попадание в перечень Росфинмониторинга имеет для человека экономические санкции, а также поражение в гражданских, политических правах — например, невозможность участия в выборах и общественной жизни.

Скриншот сайта Росфинмониторинг

Напомним, активиста задержали 29 октября в пермском аэропорту сотрудники ФСБ, когда он собирался вылететь в Санкт-Петербург. На следующий день Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство силовиков и отправил Окунева в СИЗО до 28 декабря.

Позже адвокат Окунева* Иван Хозяйкин пытался оспорить меру пресечения в Пермском краевом суде. Он просил заменить её на более мягкую — домашний арест или залог. Адвокат просит приобщить к материалам дела личные поручительства бывших депутатов краевого парламента: Вадима Чебыкина, Анатолия Федянина и других. Они просили избрать обвиняемому меру пресечения в виде личного поручительства. Несмотря на то, что сторона защиты приводила доводы о том, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу — чрезмерна, суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Константин Окунев* не признаёт себя виновным и считает подозрение в совершении преступления необоснованным, связывая уголовное преследование с предстоящими в следующем году выборами.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

