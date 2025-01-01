Сергей Россихин избавился от приставки «и.о.» и возглавил Минтарифов Прикамья Исполняющим обязанности он был назначен в январе 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Исполнявший обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Сергей Россихин 22 декабря полноценно вступил в должность. Об этом свидетельствует информация из выписки ЕГРЮЛ. Первым на изменения обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Министерство в качестве исполняющего обязанности Сергей Россихин возглавил в январе 2025 года после отставки Марии Козловой. Ранее он занимал должность начальника управления регулирования и контроля минтарифов и курировал вопросы регулирования электроэнергетики и платы за технологическое присоединение.

Марина Козлова занимала пост министра с 2022 года. После своего ухода из ведомства в апреле стала руководителем пермского филиала объединённой энергосбытовой компании группы «Т Плюс»—«Энергосбыт плюс».

