Алёна Бронникова Экс-глава минтарифов Пермского края трудоустроилась в энергосбытовую компанию Мария Козлова возглавила пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова возглавила пермский филиал объединённой энергосбытовой компании группы «Т Плюс» — «ЭнергосбыТ Плюс». К новым обязанностям она приступила 22 апреля.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в «Т Плюс», речь идёт об усилении «управленческой команды филиала». При этом занимавший с 2020 года должность директора филиала Евсей Петров продолжит работу в холдинге на другой позиции.

Об уходе Марии Козловой с поста министра по собственному желанию стало известно в конце прошлого года. На посту главы ведомства она работала с 2022 года. До этого занимала должность первого замминистра ЖКХ и благоустройства. После её ухода и.о. министра тарифного регулирования и энергетики региона был назначен Сергей Россихин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.