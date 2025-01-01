На улице Старцева в Перми откроется новый Rostic's Заведение появится в бывшем долгострое в микрорайоне Юбилейный Поделиться Твитнуть

Фото: Алина Наумова

В Перми в ЖК «Авиатор» откроется новый ресторан быстрого питания сети Rostic's. Заведение расположится по ул. Старцева, 143.

Согласно данным «Яндекс Карт», на текущий момент в краевой столице функционирует 17 ресторанов сети. Новое заведение по ул. Старцева станет 18-м.

Напомним, Rostic's — бывший KFC. В ноябре 2022 года ФАС России удовлетворила ходатайство ижевской ООО «Смарт сервис» о приобретении сети ресторанов KFC американской корпорации Yum! Brands. Продажа проводилась на фоне СВО и была завершена в апреле. Компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером для 1058 партнёрских ресторанов.

Новый Rostic's расположится в одном из крупнейших долгостроев за всю историю Перми. 21-этажный дом по ул. Старцева, 143 достроило ООО «ТехСтрой». В него заехало более 300 дольщиков. Сейчас площади коммерческих помещений занимает супермаркет торговой сети «Магнит».

