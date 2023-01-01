В Перми ресторан KFC на улице Крисанова поменял вывеску на Rostic’s О планах ребрендинга KFC в России стало известно прошлой осенью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ресторан KFC по ул. Крисанова, 12а в Перми сменил вывеску. Теперь заведение называется Rostic’s.

Напомним, в ноябре прошлого года ФАС России удовлетворила ходатайство ижевской ООО «Смарт сервис» о приобретении сети ресторанов KFC американской корпорации Yum! Brands. Продажа проводилась на фоне СВО и была завершена в апреле. Компания получила 70 ресторанов в собственность и стала франчайзером для 1058 партнёрских ресторанов. Сумма покупки не разглашается.

Согласно условиям сделки, новый владелец обязан постепенно ребрендировать все заведения KFC в России в Rostic’s.

В Перми, согласно Яндекс-картам, сейчас работают 13 ресторанов KFC.

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