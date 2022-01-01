Елена Синица ФАС России разрешила ООО «Смарт Сервис» купить сеть ресторанов KFC Сделка должна состояться в конце года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАС России удовлетворила ходатайство ижевской ООО «Смарт сервис» о приобретении сети ресторанов KFC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны», — сказали в ФАС.





В ведомстве добавили, что после заключения сделки компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

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Ранее факт сделки подтвердила также глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, которая была консультантом со стороны покупателя. По её словам, закрытие сделки состоится в конце года. Согласно условиям сделки, новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.





В Перми, согласно Яндекс-картам, сейчас работают 13 ресторанов KFC.

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