Градсовет одобрил концепцию спортобъекта в микрорайоне Городские горки в Перми

Фото: пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию спортивного комплекса со стадионом, который будет возведён в рамках комплексного развития территории м/р Городские горки в Перми. Заседание состоялось 22 декабря.

Дом спорта будет назван в честь первого советского чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Соломина.

Здание разместят ближе к кольцу между улицами Макаренко и Уинской. Его площадь увеличится с 1,4 тыс. кв. м (советский Дом спорта) до 2,2 тыс. кв. м. Весь комплекс займёт 13 тыс. кв. м на 1,7 га с учётом здания, рядом с ним оборудуют парковку. Спортивный кластер будет рассчитан для занятий не менее 10 видов спорта. Проект предусматривает оборудование специализированных залов для занятий дзюдо и боксом с душевыми и тренерскими помещениями, универсальным тренажёрным залом, раздевалками и большим кафе.

Алёна Бронникова

Основной фасад и главные выходы будут обращены к улице Аркадия Гайдара. Сам объект будет выполнен в лаконичных, сдержанных цветах, фасады выполнены из тёплого витражного остекления и объёмных фасадных панелей. Доминирующим архитектурным элементом станут пандусы ярко-красного цвета со стороны открытых площадок.

У главной входной группы обустроят площадь, вымощенную натуральным камнем, и установят стелу из камня или металла. Застройщик предлагает разработать её окончательный художественный облик позднее, на конкурсной основе.

Со стороны ул. Макаренко будет размещён медиафасад размером 31х4 метра. Кроме того, архитектурный облик объекта будет дополнен семью миниатюрными скульптурами соловьёв над главной вывеской, которые станут отсылкой к Саду соловьёв, рядом с которым он будет построен.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Члены градсовета единогласно поддержали концепцию будущего объекта, отметив его изящные планировочные решения, удачные пропорции и решения и современные фасады, а также важное значение спорткомплекса для жителей Перми. В дальнейшем проект вынесут на комиссию по архитектурно-градостроительному облику. Для цвета пандусов планируется сделать исключение.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В октябре для реализации заключённого с инвестором договора о КРТ в границах улиц Макаренко, Патриса Лумумбы и Крупской в Мотовилихинском районе Перми комиссия по ПЗЗ приняла решение об установлении соответствующей зоны. К работам по реконструкции стадиона планируется приступить в следующем году. После её обновления, а также восстановления Дома спорта спортивные объекты будут переданы в собственность муниципального образования. В декабре концепция будущего спортобъекта была представлена на заседании рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности.

